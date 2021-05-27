Трехлетний ребенок поел продуктов из российского магазина и умер

Трехлетний ребенок умер в машине скорой помощи по пути в больницу Тулы. Предположительно, он отравился недавно купленными в магазине продуктами, сообщается на сайте Следственного комитета по области.

По данным следствия, вечером 26 числа семья купила продукты питания в магазине города Новомосковск. Вскоре после приема пищи мать и двое детей почувствовали себя плохо. 27 мая младшему мальчику вызвали скорую. Ребенка с признаками отравления было решено госпитализировать, но до больницы он не доехал.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 2 статьи 238 УК («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Устанавливаются обстоятельства случившегося.

В середине апреля в Санкт-Петербурге девочку госпитализировали в крайне тяжелом состоянии после того, как она съела конфету, которую ей дали в детском саду. Внутри оказался наркотик.