Белоруссия заявила о нескольких сообщениях с угрозой взрыва самолета Ryanair

Следственный комитет Белоруссии заявил, что было несколько сообщений с угрозой взрыва самолета Ryanair, на котором 23 мая летел бывший главред Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. Об этом сообщает «Sputnik Беларусь».

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«Уже установлено, на что обращаем особое внимание, что сообщений о минировании самолета, поступивших посредством швейцарского почтового сервиса анонимной почты ProtonMail, было несколько — в 12:25 и в 12:56», — сообщили в СК.

Следователи направят в Швейцарию просьбу о правовой помощи по делу об угрозе взрыва лайнера. В ведомстве призвали «не популяризировать инсинуации и циничные домыслы».

Ранее глава Ryanair Майкл О'Лири назвал неправдивой и неточной сделанную в Белоруссии расшифровку о переговорах пилота с авиадиспетчерами. Он отправил письмо министру транспорта республики Алексею Авраменко. По словам О'Лири, главному пилоту пришлось развернуть самолет в Минск, так как местная диспетчерская служба заявила об угрозе взрывного устройства на борту. Позже авиадиспетчеры аэропорта отказались связываться с Ryanair, заявив, что авиакомпания якобы не отвечала на звонки.

Протасевич и его девушка были задержаны сразу после приземления самолета.