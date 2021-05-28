Названы страны с самой перспективной экономикой в СНГ

Аналитики инвестиционной компании «Ренессанс капитал» назвали страны с самой перспективной экономикой в СНГ. Исследование есть в распоряжении «Ленты.ру».

Такими странами авторы считают Казахстан и Узбекистан. Обе они должны продемонстрировать по итогам 2021 года рост ВВП на уровне пяти процентов, в среднесрочной перспективе — свыше четырех процентов.

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Также Узбекистан и Казахстан отличают другие позитивные факторы: политическая стабильность, устойчивая бюджетная политика, положительные демографические тренды и «догоняющий» рост на внутреннем рынке.

На руку Казахстану и Узбекистану, по мнению авторов, может сыграть существенная доля сырьевого сектора в экономике — «с учетом ралли [роста котировок] на мировом рынке». К тому же, обе страны запустили активную приватизацию государственных активов.

Также в пользу перспектив Ташкента и Нур-Султана говорят относительно низкий уровень госдолга и большие, по меркам СНГ, объемы экспорта в Китай.