Лукашенко назвал СНГ жизнеспособным проектом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Содружество независимых государств (СНГ) зарекомендовало себя как организация, проявившая жизнеспособность в сложные времена. Об этом сообщает БЕЛТА.

По словам политика, после краха СССР интеграционные связи между братскими республиками никуда не исчезли, а передовая культура сохранилась и по сей день. «Это была великая страна, и во всех отношениях — очень притягательный геополитический центр с развитой экономикой», — считает Лукашенко.

Он также назвал СНГ полностью состоявшимся проектом и вновь обратился к опыту Великой Отечественной войны, отметив многовековые традиции дружбы, которые сложились после ее окончания. «Мы имеем то, что подарили нам деды и прадеды, наши родители, победив в самой кровавой войне прошлого века», — заявил глава государства.

28 мая перед встречей с президентом России Владимиром Путиным Лукашенко вновь заявил, что над суверенитетом и целостностью Белоруссии нависла угроза. Он не пояснил, откуда она исходит, но в очередной раз напомнил силовикам о верности присяге.

Лукашенко не впервые сравнивает политическую обстановку в стране и за рубежом с 1941 годом. После начала массовых протестов в республике по итогам президентских выборов 2020 года он указывал, что был вынужден привести пол-армии в полную боевую готовность из-за угрозы западным границам. «Советскую армию убаюкали, и в итоге она оказалась не готова отразить агрессию. Я учил историю хорошо и знаю это», — заявлял глава государства.