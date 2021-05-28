Лукашенко вновь заявил об угрозе суверенитету Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что территориальная целостность и суверенитет республики вновь находятся под угрозой. Об этом глава государства заявил в своем поздравлении по случаю Дня пограничника, которое опубликовано на его официальном сайте.

Политик сравнил текущую ситуацию с началом Великой Отечественной войны, указав, что государство сделает все возможное для сохранения неприкосновенности границ и безопасности граждан. «Восемьдесят лет назад воины в зеленых фуражках первыми встретили врага, вероломно напавшего на нашу Родину», — сказал Лукашенко.

При этом он не пояснил, откуда исходит угроза государственности, и каким образом пограничникам надлежит реагировать на ее проявления, но напомнил силовикам о верности присяге. «Убежден, что, храня память о подвиге дедов и прадедов, (...) вы будете и впредь надежно оберегать священные рубежи Отечества», — говорится в сообщении.

Лукашенко не впервые сравнивает политическую обстановку в стране и за рубежом с 1941 годом. После начала массовых протестов в республике по итогам президентских выборов 2020 года он указывал, что был вынужден привести «пол-армии» в полную боевую готовность из-за угрозы западным границам. «Советскую армию убаюкали, и в итоге она оказалась не готова отразить агрессию. Я учил историю хорошо и знаю это», — заявлял глава государства.