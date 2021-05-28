Мир
 
Последние новости
Президент Австрии рассказал об эмиграции своих родителей из России
В России заявили о возможном росте цен на детские игрушки
Коронавирус спасет европейскую страну от финансового кризиса
Россиянка съездила в Крым на неделю и потратила 40 тысяч рублей «на все»
«Роскосмос» перенес запуск ракеты «Союз» со спутниками OneWeb
Украинских чиновников заподозрили во вмешательстве в американские выборы
Россия вошла в топ-10 самых «курящих» стран мира
Дочь Заворотнюк рассказала о своем лечении после болезни матери
Сексолог рассказала о «катастрофах» во время секса
Новости партнеров
Прослушать новость

Байден признал отставание США от ряда стран в одной сфере

Перейти в «Мою Ленту»
Джо Байден
Джо Байден
Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Джо Байден признал отставание США от ряда стран в одной сфере. Он заявил, выступая в штате Огайо, что США отстали в сфере разработок и исследований, однако должны занять лидирующие позиции. Его слова приводит ТАСС.

По его словам, 30 лет назад США были первыми в мире по расходам на разработки и исследования. Однако, кто-то спорит, что вторыми, добавил он.

«Где мы сейчас в этом международном соревновании? На девятом месте, а Китай — на восьмом. За эти годы Япония, Китай, Италия, Франция, ЕС объявили о значительных вложениях в инфраструктуру», — пояснил Байден.

Американский лидер добавил, что положение страны в мире основывается на экономических преимуществах. «Мы должны быть первыми в мире, чтобы лидировать в XXI веке. Это совершенно ясно. Мы не можем быть позади», — заключил он.

25 мая стало известно, что встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена пройдет 16 июня в Женеве. Как уточнил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, детали переговоров еще предстоит согласовать. Белый дом, в свою очередь, подтвердил дату грядущего саммита, пресс-секретарь американского лидера Джен Псаки сообщила, что главы государств обсудят весь спектр актуальных вопросов.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
США раскрыли планы насчет Договора по открытому небу
В МИД России подтвердили окончательный выход США из Договора по открытому небу
Белый дом подтвердил дату встречи Путина и Байдена