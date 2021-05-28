Президент США Джо Байден признал отставание США от ряда стран в одной сфере. Он заявил, выступая в штате Огайо, что США отстали в сфере разработок и исследований, однако должны занять лидирующие позиции. Его слова приводит ТАСС.

По его словам, 30 лет назад США были первыми в мире по расходам на разработки и исследования. Однако, кто-то спорит, что вторыми, добавил он.

«Где мы сейчас в этом международном соревновании? На девятом месте, а Китай — на восьмом. За эти годы Япония, Китай, Италия, Франция, ЕС объявили о значительных вложениях в инфраструктуру», — пояснил Байден.

Американский лидер добавил, что положение страны в мире основывается на экономических преимуществах. «Мы должны быть первыми в мире, чтобы лидировать в XXI веке. Это совершенно ясно. Мы не можем быть позади», — заключил он.

25 мая стало известно, что встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена пройдет 16 июня в Женеве. Как уточнил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, детали переговоров еще предстоит согласовать. Белый дом, в свою очередь, подтвердил дату грядущего саммита, пресс-секретарь американского лидера Джен Псаки сообщила, что главы государств обсудят весь спектр актуальных вопросов.