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Движение судов по Босфору восстановили после аварии

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Фото: Murad Sezer / Reuters

Движение судов через пролив Босфор полностью восстановили после аварии с танкером RAVA. Об этом рассказал ТАСС представитель Главного управления береговой безопасности Турции.

«Движение судов через Босфор восстановлено после окончания всех необходимых работ», — заявил собеседник агентства.

Ранее в пятницу, 28 мая, движение судов по проливу Босфор в Стамбуле приостановили из-за аварии танкера с нефтью. Судно RAVA дрейфовало из-за поломки рулевого управления. В 300 метрах от берега танкер подхватили буксиры береговой охраны. Также указывалось, что длина судна составляет 249 метров. Инцидент заблокировал движение по Босфору в обе стороны.

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