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Движение судов по Босфору остановилось из-за аварии

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Фото: Fatih Saribas / Reuters

Движение судов по проливу Босфор в Стамбуле приостановили из-за аварии танкера с нефтью. Об этом сообщает NTV.

По предварительным данным, судно RAVA начало дрейфовать из-за поломки рулевого управления. В 300 метрах от берега танкер подхватили буксиры береговой охраны. Уточняется, что длина судна составляет 249 метров. Произошедший инцидент заблокировал движение по Босфору в обе стороны.

Ранее сообщалось, что посреди Суэцкого канала сломался контейнеровоз. У судна возникли проблемы с двигателем во время прохождения по каналу в южном направлении. Maersk Emerald был снят с мели и отбуксирован для ремонта, после чего движение по каналу нормализовалось.

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