Россияне назвали марки автомобилей с самыми агрессивными водителями

Почти половина россиян считают владельцев немецких автомобилей самыми агрессивными. Об этом говорится в исследовании сервиса «Авто.ру», результаты которого есть в распоряжении «Ленты.ру».

53 процента опрошенных заявили, что самые «напористые» водители — за рулем BMW, 2,2 процента проголосовали за Audi, 3,7 процента — за Mercedes-Benz. Согласно опросу сервиса, 25,7 процента респондентов уверены, что самые неаккуратные водители — владельцы российских автомобилей. В антилидеры общественного мнения попали владельцы Lada.

Каждый десятый опрошенный негативно отозвался о владельцах «японцев» — 9,6 процента. 7 процентов такого мнения о владельцах корейских машин. Против распространенных на российских дорогах Hyundai и Kia суммарно проголосовали шесть процентов опрошенных.

Что касается самых спокойных водителей, то, по мнению россиян, это владельцы шведских (25,7 процента) и французских (19,6 процента) автомобилей.

В опросе приняли участие более четырех тысяч человек.

Ранее россиянам называли способ избежать переплаты за автокредит.