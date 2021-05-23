Россиянам раскрыли способ бесплатно забрать машину со штрафстоянки

Требовать деньги за нахождение автомобиля на штрафстоянке незаконно, поэтому хозяева могут забрать свою машину обратно бесплатно. Способ сделать это в беседе с порталом Ura.ru раскрыл член комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству, создатель и руководитель межрегиональной общественной организации автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков.

Он пояснил, что виновным водителя может признать только суд. Сотрудники штрафстоянки делать это не вправе. Закон, закрепляющий такую норму, появился еще в прошлом созыве Госдумы.

Депутат также добавил, что суд может признать хозяина машины невиновным, на это есть множество причин. «Неправильно была организована схема дорожного движения, например, или тебя эвакуировали не из-под знака. Бывали и такие случаи, когда человек ставит машину, ничего не нарушая, а его тем не менее увозят», — привел пример Лысаков.

По словам парламентария, ему удалось внести отмену предоплату за штрафстоянку в качестве поправки в законопроект о тарификации оплаты за эвакуацию. Он подчеркнул, что коллеги по комитету и другие члены Госдумы его поддержали.

Ранее Лысаков предупредил о ловушках ГИБДД на российских дорогах. По его словам, на некоторых участках ограничительные знаки установлены прямо перед камерами наблюдения, что провоцирует нарушение правил, так как водители попросту не успевают сбросить скорость до нужного показателя.