Раскрыто число пользователей Google Chrome

Google Chrome оказался самым популярным браузером в мире. Об этом сообщает издание TechRadar.

Журналисты поделились статистическими данными от компании Atlas VPN. Согласно отчету, около 3,3 миллиарда человек используют Chrome, доля браузера составляет 41 процент. Таким образом, программа от Google является самым популярным браузером в мире.

Согласно раскрытым данным, второе место занимает Safari, которым пользуются 944 миллиона человек. Востребованность Safari объясняют в том числе тем, что эта программа установлена по умолчанию на iPhone и Mac, также ею активно пользуются обладатели техники Apple. На третьем месте по числу пользователей находится Firefox.

Ниже в топе располагается Microsoft Edge, который является официальным браузером Windows. На долю популярной программы приходится аудитория из 171 миллиона пользователей. За ней идет Samsung Internet, замыкает рейтинг Opera.

Авторы заметили, что в топе нет Internet Explorer от Microsoft, который был признан компанией устаревшим и активно удаляется из Windows. «IE, наконец, присоединился к Netscape Navigator в огромной куче исторического мусора», — подытожили журналисты.

Лидерство Chrome подтверждают и другие отчеты. В апреле аналитики Statcounter заявили, что на долю программы от Google приходится доля в 67,09 процента. На втором и третьем местах расположились Safari и Microsoft Edge соответственно.