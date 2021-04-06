Названы самые популярные браузеры

Microsoft Edge вырвался на третье место в списке самых популярных браузеров. Это следует из отчета аналитической компании Statcounter.

По данным актуального отчета компании за последний год, лидерство на рынке браузеров удерживает Chrome. На долю сервиса от Google приходится 67,09 процента. На втором месте расположился произведенный Apple браузер Safari, на долю которого пришлось 10,13 процента. Третьим популярным браузером назвали Microsoft Edge, который подвинул Mozilla Firefox — доля последних составила 8,04 и 7,97 процента соответственно. Ниже располагаются Opera и еще один браузер от Microsoft — Internet Explorer. Отмечается, что отчет касается десктопных версий программ.

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Специалисты заметили, что Edge набрал неплохой ход и до конца года сможет вырваться на второе место, оставив позади браузер от Safari. Популярность программы объясняют тем, что Microsoft «хоронит» старый браузер Internet Explorer, заменяя его Edge.

Также стал доступен отчет по мобильным версиям программ для просмотра веб-страниц. В топ-3 попали Chrome, Safari и Samsung Internet, доля которых составила 63,02, 24,87 и 6,04 процента соответственно. В списке также находятся UC Browser, Opera и Firefox. Совокупная доля последних не превышает пяти процентов.

Конкретно в России лидерство также одерживает Chrome, на долю которого приходится 64,1 процента. На втором месте в сводном рейтинге разместился «Яндекс.Браузер», получивший долю 12,37 процента. Топ-3 с долей 8,91 процента замыкает Safari.

Осенью 2020 года специалисты агентства NetMarketShare назвали самые популярные бразуеры. В топ-3 попали Google Chrome, Microsoft Edge и Firefox.