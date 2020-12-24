Раскрыты опасные расширения для популярных браузеров

Сотрудники «Лаборатории Касперского» и «Яндекса» раскрыли несколько опасных расширений для популярных браузеров, из-за использования которых юзеры могут потерять доступ к своим аккаунтам в соцсетях. Об этом сообщается в пресс-релизе «Лаборатории Касперского».

Злоумышленники заразили более двадцати расширений, включая популярные Frigate Light, Frigate CDN и SaveFrom. Их юзеры незаметно теряли доступ к одной из популярных соцсетей (какой именно — не сообщается). Расширения также накручивали просмотры на рекламных роликах, которые открывались в скрытых вкладках.

Вредоносный код включал в себя защиту от обнаружения, поэтому пользователи не замечали подвох. При этом они могли обратить внимание, что их компьютеры начинали медленнее работать.

В «Яндекс.Браузере» уже отключили все опасные расширения, а «Лаборатория Касперского» заблокировала вредоносную активность на девайсах, где установлены продукты компании. Разработчики неназванной социальной сети и наиболее популярных браузеров уже осведомлены об угрозе.