Стала известна дата выхода зомби-экшена Dying Light 2

Дата релиза игры Dying Light 2 от польской студии Techland раньше времени «утекла» в интернет. Об этом стало известно на официальной странице проекта во «ВКонтакте».

Согласно новым данным, релиз сиквела зомби-экшена запланирован на 16 ноября 2021 года.

27 мая студия Techland также провела презентацию, посвященную ожидаемому многими проекту. На мероприятии показали свежий геймплейный трейлер хоррора, который получил подзаголовок Stay Human. Они рассказали об основных аспектах игры: сюжете, вселенной, влиянии на окружающий мир, фракциях, сражениях и многом другом.

Ранее сообщалось, что компания Sony намерена выпустить эксклюзивную видеоигру Uncharted 4 для компьютеров. Это стало известно из появившейся на сайте компании презентации для инвесторов.