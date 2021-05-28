В Кремле выразили сожаление о выходе США из Договора по открытому небу

В Кремле с сожалением восприняли окончательный выход США из Договора по открытому небу, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

В ответ на вопрос о решении Вашингтона Песков сказал, что «здесь можно только выразить свои сожаления». Он добавил, что хотя договор и продолжает существовать, но без участия США и России он во многом потеряет свою жизнеспособность.

На возможность предложить другую форму сотрудничества по этой теме Песков ответил, что это относится к вопросам стратегической стабильности и мерам укрепления доверия.

27 мая в МИД России подтвердили окончательный выход США из Договора по открытому небу, получив соответствующее уведомление от Вашингтона. Он был заключен в 1992 году и позволяет странам-участницам совершать разведывательные полеты над территорией друг друга, чтобы следить за военной деятельностью и соблюдением действующих договоров в области контроля над вооружениями.