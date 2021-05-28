Александр Емельяненко порассуждал о геях в MMA

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко порассуждал о геях в спорте. Его слова приводит «Всепроспорт».

Емельяненко выразил мнение, что в MMA нет представителей нетрадиционной сексуальной ориентации, так как это мужской вид спорта. «Не хотел бы, чтобы мой соперник был геем. Не хочу даже думать об этом. Надеюсь, мне геев бить не надо будет», — добавил боец.

26 мая российский боец Александр Волков высказался о геях в единоборствах. 32-летний тяжеловес признался, что не хотел бы вступать в борьбу с соперником-гомосексуалистом, однако отметил, что не стал бы отказываться от поединков с таким соперником.

Емельяненко известен по выступлениям в Pride, RCC и ACA. На счету тяжеловеса 28 побед при восьми поражениях. Еще один поединок с его участием завершился вничью.