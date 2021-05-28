Названа дата проведения выставки Faces&Laces в Москве

Выставка локальной уличной культуры Faces&Laces пройдет в Москве 14-15 августа. Дату проведения мероприятия назвали организаторы в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 28 мая.

Как отмечается, событие в этом году будет приурочено к 15-летнему юбилею бренда Faces&Laces и пройдет сразу на нескольких локациях столицы.

«Как и прежде, в программе выставки будет представлен авторский контент, транслирующий взгляд организаторов и участников на современную уличную культуру. Под эгидой бренда Faces&Laces соберутся инициативы профильных комьюнити и глобальных представителей индустрии, которые формируют актуальную повестку», — пояснили организаторы.

В настоящее время продолжается регистрация участников выставки, подробная программа мероприятия будет оглашена в ближайшем будущем.

При этом первая партия билетов на оба дня Faces&Laces уже поступила в продажу. Приобрести их можно за 1500 рублей.