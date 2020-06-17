В России появится Plan B

Хип-хоп радио STUDIO 21 и креативная студия Faces&Laces запустят новое шоу под названием Plan B. Как сообщается в пресс-релизе, поступившем в «Ленту.ру», первый выпуск, посвященный будущему музыкальной индустрии, состоится 23 июня в 21:00.

Отмечается, что новая передача будет посвящена «поиску свежих идей для креативных индустрий». Ее героями будут «успешные представители разных сфер». В каждом выпуске гости шоу, эксперты в разных областях, в формате брейншторма должны будут находить оригинальные решения для поставленных задач. Ведущие при этом будут выступать как модераторы дискуссии.

«Текущее положение только усилило кризис идей и форматов в творческой индустрии, который команда Faces&Laces наблюдала последние годы. Следуя своей постоянной миссии — поддержке и развитию локальной сцены, бренд объединился со STUDIO 21, чтобы начать давно необходимые перемены и побудить участников генерировать новые идеи и форматы взаимодействия», — говорится в сообщении.

Радиостанция будет транслировать шоу в 40 городах страны. Кроме того, Plan B можно будет посмотреть в социальной сети «ВКонтакте» на страницах Faces&Laces и STUDIO 21

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