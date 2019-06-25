В Москве состоится вечеринка Olmeca Pop-up Party

В Москве пройдет вечеринка Olmeca Pop-up Party. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Мероприятие состоится в пятницу, 28 июня в столичном клубе «1930 moscow». На вечеринке выступит музыкальный коллектив Zuluwarrior, ранее игравший на выставке Faces & Laces, а также диджей и продюсер Kilo, подготовивший музыку в стиле регги, дансхолл и мумбатон. Кроме того, гостей Olmeca Pop-up Part ждет выступление Tommy Cash и Marcelo Miracles.

Отмечается, что помимо возможности потанцевать под музыку отечественных и зарубежных музыкантов посетители вечеринки смогут украсить свое тело блестками.

Olmeca Pop-up Party начнется в 22.00 по адресу: клуб «1930 Moscow», Партийный переулок, 1, корп. 6. Чтобы попасть на мероприятие, необходимо зарегистрироваться на официальном сайте.

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