Австралийская хэви-метал-группа Parkway Drive приедет в Россию. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В Москве и Санкт-Петербурге музыканты представят свой шестой студийный альбом Reverence, выпущенный весной прошлого года. 25 июня коллектив выступит в питерском клубе A2 GREEN CONCERT, а 26 июня — на столичной площадке Adrenaline Stadium.

Группа Parkway Drive была основана в 2002 году в городе Байрон-Бей, Новый Южный Уэльс. В настоящее время в нее входят Винстон Макколл, Джеф Линг, Люк Килпатрик, Джайя О’Коннор и Бен Гордон. С момента создания музыканты выпустили шесть студийных альбомов, два EP и два сплита.

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