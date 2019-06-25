250 музыкальных компаний обязались достичь гендерного баланса к 2022 году

Больше двух сотен музыкальных компаний приняли участие в программе Keychange и обязались достичь гендерного баланса к 2022 году. Полный список музыкальных организаций опубликован на сайте Keychange.

Эта международная программа была создана для того, чтобы популяризовать идею о гендерном балансе 50 на 50 в музыкальной индустрии. Ранее с похожей инициативой выступал фонд PRS, но Keychange распространяется не только на исполнителей и артистов, а также на работников концертных залов, агентств, консерваторий, оркестров, лейблов.

На сегодняшний день обязательство достичь равного количества мужчин и женщин в компании взяли на себя: концертная площадка London’s Southbank Centre, театр Barbican, фестивали Love Saves the Day и Walthamstow Garden Party. Отмечается, что гендерные изменения ожидаются среди композиторов, музыкантов, подписавших контракты с лейблами, закулисного персонала, а также топ-менеджмента.

Ранее в мае российский режиссер Андрей Кончаловский негативно высказался о равноправии на Каннском кинофестивале 2019 года. По его словам, Канны подписали специальный «меморандум о гендерном равноправии», согласно которому количество мужчин и женщин режиссеров, представляющих свои фильмы на конкурсе, должно быть одинаково. Кончаловский заявил, что эти требования противоречат физиологии.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!