Группа Infected Mushroom даст концерт в Москве и Санкт-Петербурге

Группа Infected Mushroom даст концерт в Москве. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Музыканты выступят 27 июня на площадке «Главклуб Green Concert», а 30 июня приедут в Санкт-Петербург, чтобы выступить в клубе «Космонавт». Коллектив представит новый альбом Head of NASA and the 2 Amish Boys, выпущенный в декабре 2018 года.

Израильская электронная группа Infected Mushroom была образована в 1998 году в городе Хайфа. Изначально в нее входили двое участников —Эрез Айзен и Амит Дувдевани. Позднее к ним присоединились Эрез Нец, Том Каннингхэм и Рогерио Жардим. Дискография коллектива, выступающего в таких жанрах, как психоделик-транс, дабстеп и глитч, насчитывает 12 полноформатных альбомов. Кроме того, за свою историю группа выпустила порядка 30 синглов и EP.

