Крупнейший российский даркнет-рынок вырос на фоне ослабевших конкурентов

Аналитики зафиксировали рост продаж среди русскоязычных аналогов маркетплейсов в даркнете и киберпреступных форумов. Как сообщает «Коммерсантъ», это произошло на фоне ослабевших международных конкурентов.

Одной из таких площадок является Hydra, считающаяся крупнейшим российским даркнет-рынком. По данным исследования американских компаний Chainalysis и Flashpoint, общий объем транзакций, проходящих через Hydra, в 2020 году составил почти 1,4 миллиарда долларов (103 миллиарда рублей).

В 2016 году он составлял 9,3 миллиона долларов (684,4 миллиона рублей). Эксперты считают, что если подобная динамика сохранится, то площадка будет способна занять место одного из специализированных киберпреступных магазинов. По данным «Интернет Розыска», оборот Hydra может приближаться к двум миллиардам долларов (147 миллиардов рублей).

Аналитики также отмечают, что Hydra до сих пор ускользала от контроля силовиков и проблем с конкурентами. Специалист в области информационной безопасности Дмитрий Артимович предполагает, что площадка так или иначе может сотрудничать с силовиками. По его словам, с точки зрения спецслужб, иногда лучше контролировать, чем просто перекрыть. Одним из факторов роста Hydra, по мнению аналитиков, стало давление на другие площадки, такие как RAMP, Joker’s Stash, Verified и Maza.

В настоящее время, кроме наркотиков, популярными товарами на Hydra являются фальшивые деньги и документы, инструкции по противозаконной деятельности. Также там присутствуют услуги по сбыту наркотиков, взлому аккаунтов и кибератакам. Большинство транзакций осуществляются в криптовалюте.