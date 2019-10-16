Ургант пошутил про покупку наркотиков в Госдуме

Вечерний Ургант / YouTube

Телеведущий Иван Ургант отреагировал на парламентские слушания об угрозах даркнета, которые депутаты решили провести после публикации спецпроекта «Ленты.ру» «Россия под наркотиками». Запись эфира шоу «Вечерний Ургант» от 15 октября доступна на YouTube.

Ведущий предположил, что после мероприятия многие депутаты были приятно удивлены возможностью приобрести запрещенные вещества, не выходя из здания парламента. «Многие депутаты сказали: можно прямо в Госдуме? А мы за ними в Митино через всю Москву мотаемся», — сказал Ургант.

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Также телеведущий пошутил, что пока неизвестно, как слушания повлияли на депутатов, но после этого они «настоятельно попросили провести в Госдуму интернет».

14 октября главный редактор «Ленты.ру» Владимир Тодоров в ходе парламентских слушаний об угрозах даркнета продемонстрировал депутатам возможность свободного приобретения запрещенных веществ в центре Москвы. В частности, Тодоров рассказал парламентариям о нелегальной платформе для сбыта наркотиков Hydra и прямо в ходе заседания показал, как ей пользоваться при помощи ноутбука и специально созданного пустого аккаунта.

Ранее в сети появился короткометражный фильм Last Quest Петра Федорова. Картина, повествующая о судьбе офисного сотрудника Олега, который отправляется на поиск закладки с наркотическим веществом, снята кинокомпанией Metrafilms при поддержке «Ленты.ру».

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