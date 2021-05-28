Россиян научили распознавать качественный бензин

Россиянам, чтобы распознать качественный бензин или дизель, нужно просить на заправках паспорт качества. Росстандарт совместно с одной из крупнейших сетью АЗС разработал памятку, которая учит, на что обращать внимание в документе.

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Паспорт качества сопровождает каждую партию топлива, поставляемую на заправочную станцию. Сотрудники АЗС должны предъявлять его по первому требованию клиента. В крупных городах партия топлива распродается за один-три дня. Поэтому если на заправке потребителю предъявляют бумагу, которой несколько недель или месяцев, то это, скорее всего, это подложный документ, отмечает заместитель главы Росстандарта Алексей Кулешов.

На АЗС обязан быть паспорт с синей печатью поставщика на каждую поставку топлива. В документе должен быть указан вид топлива, поставщик, нормативный документ (допустимо только ГОСТ, ТУ и СТО), параметры партии (ее размер и дата изготовления), содержание серы (запрещено более 10 миллиграмм на килограмм), предельная температура фильтруемости, фактические значения, октановое число и маркировка топлива.

В мае «Российский топливный союз» (РТС) предупредил россиян о риске дефицита бензина этим летом. РТС считает, что принятых правительством мер по стабилизации рынка недостаточно, и необходимо «срочно принимать меры по насыщению рынка России топливом».