Мать поцеловала ребенка в губы и навлекла гнев зрителей

Пользователей сети возмутил ролик, героиня которого несколько раз поцеловала своего ребенка в губы. Поступок женщины навлек гнев зрителей. Видео опубликовано в TikTok австралийки под ником dhruvtaraaggarwal103.

Мать с дочерью ехали в поезде на соседних сидениях. В ролике видно, как маленькая девочка встала на свое кресло и повернулась лицом к родственнице. Женщина несколько раз поцеловала ребенка в губы, не открывая при этом глаза. На фоне играла медленная нежная мелодия.

Многие зрители негативно отреагировали на ситуацию. Часть комментаторов написали женщине, чтобы та перестала целовать своего ребенка в губы. Другие и вовсе не поняли, почему австралийка проявляет неуместную нежность по отношению к маленькой девочке. Негативных сообщений было так много, что dhruvtaraaggarwal103 сначала отключила комментарии, а затем закрыла свою учетную запись от посторонних.

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