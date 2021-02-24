Мать троих детей разбогатела на интимных фото и столкнулась с травлей от соседей

Мать троих детей, 44-летняя Тиффани Пойндекстер (Tiffany Poindexter) из Калифорнии завела аккаунт на сервисе OnlyFans и стала регулярно публиковать интимные фото, при помощи которых вскоре разбогатела. Однако, как сообщает Daily Mail, подработка навлекла гнев соседей, женщина столкнулась с травлей с их стороны.

Американка заметила, что в настоящее время зарабатывает примерно 150 тысяч долларов в месяц. Она открыла свой аккаунт в 2019 году, чтобы добавить новизны в отношения с 49-летним мужем Крисом (Chris), после того как пара начала испытывать проблемы в браке.

На OnlyFans она известна как миссис Пойндекстер. На снимках женщина обычно позирует в нижнем белье, выполняя дела по дому. «Мы начали в сентябре 2019 года, и никто об этом не знал. Ни друзья, ни семья, ни кто-либо еще. Это был сексуальный секрет между мной и моим мужем, которого подобное крайне забавляло», — пояснила модель.

О ее увлечении консервативные и набожные соседи узнали примерно через год и начали травить Пойндекстер. Она подчеркнула, что некоторые родители хотели выгнать ее детей из школы. В итоге им удалось уладить скандал в школе, но местные жители все равно продолжают их осуждать. Она рассказала, что недовольные ее фотографиями написали местному священнику и епископу, а также создали секретную группу в Facebook, чтобы сплетничать об их семье.

Ранее мультимиллионерша Белль Дельфин из Великобритании рассказала, как в 14-летнем возрасте бросила учебу и заработала состояние на платформе OnlyFans, публикуя свои интимные фото и видео. Девушка вспомнила, что была странным ребенком и что в раннем детстве боролась с «плохим психическим состоянием».