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У бывшего сенатора и зама Юрия Лужкова украли сумку Prada

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Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В Барвихе ограбили дом бывшего сенатора и заместителя второго мэра Москвы Юрия Лужкова Олега Толкачева. Об этом сообщается в Telegram-канале издания «Комсомольская правда».

Грабители проникли в дом 72-летнего Толкачева ночью, пока все спали. «Преступники отработали настолько чисто, что о краже домочадцы узнали, только когда заметили взломанное окно», — говорится в сообщении.

В полицию пострадавший сообщил о пропаже сумки Prada и нагрудного знака. Общий ущерб оценивается в 140 000 рублей. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Толкачев был членом Совета Федерации с января 2004 года по декабрь 2010-го. До этого был первым заместителем мэра Москвы. Лауреат Государственной премии РФ в области науки и техники, награжден Почетной грамотой президента России.

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