Назвавшиеся самозанятыми бандиты ограбили российского протестантского пастора

Cотрудники полиции задержали банду, которая ограбила одного из самых богатых протестантских пасторов России Дмитрия Шатрова. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

В апреле 2019 года в дом священника «Миссии Благая Весть» Дмитрия Шатрова в поселке Песочный ворвались преступники, в результате пыток и избиения они похитили золотые ювелирные украшения и денежные средства в размере трех тысяч евро (около 270 тысяч рублей).

Два года спустя всех троих участников банды, ранее судимых граждан России, задержали. При себе у них были обнаружены и изъяты два пистолета, патроны, ножи, пластиковые хомуты, маски, рации, электрошокер и форма охранников. На допросе один из преступников на вопрос о месте работы назвался самозанятым.

В мае сообщалось, что суд арестовал еще одного участника банды Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба, Багаудина Куванаева, который в 1999 году принимал участие в нападении на Дагестан. По ходатайству следствия Куванаеву судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.