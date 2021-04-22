Лидеру самой жестокой банды «Кузинских» вынесли приговор

В Москве суд приговорил лидера самой жестокой банды «Кузинских» Андрея Кузнецова к 16 годам лишения свободы. Об этом сообщает «Интерфакс».

Установлено, что в 1993 году Кузнецов руководил организацией, которая занималась грузоперевозками на одном из столичных вокзалов, а также управлял бандитской группировкой. Под его началом в Москве и Чите участники убили восемь человек из фирм-конкурентов.

Помимо лидера под суд пошли четверо участников «Кузинских». Уголовное дело в отношении самого Кузнецова было выделено в отдельное производство, так как главарь заключил досудебное соглашение со следствием.

В состав банды входили 40 человек. Они с 2001 по 2005 год совершили не менее 30 преступлений, среди которых мошенничество, вымогательство, разбойные нападения и убийства. Правоохранительные органы пресекли деятельность «Кузинских» в 2005 году, однако тогда Кузнецову удалось скрыться.