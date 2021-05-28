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В России назвали срок наступления банковского кризиса

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Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) назвал высоким риск наступления банковского кризиса в России до апреля 2022 года. Об этом со ссылкой на доклад организации пишут «Известия».

ЦМАКП пересмотрел свой предыдущий прогноз, тогда кризис ожидался в ноябре 2021 года, но из-за стабилизации индикатора приближения проблем срок перенесли на несколько месяцев. Глава направления анализа денежно-кредитной политики и банковского сектора ЦМАКП Олег Солнцев объяснил, что пока ни одна из угроз не реализуется.

Тем не менее основные риски сохраняются. Среди них — высокая безработица (5,4 процента, на 0,8 процентных пункта выше, чем год назад) и повышение реального курса рубля, что при невысоком валютном долге несет скорее негативные последствия.

Под системным банковским кризисом в ЦМАКП подразумевают рост проблемных активов в системе выше 10 процентов, банковскую панику или принудительное замораживание клиентских средств, а также вынужденная реорганизация каждого десятого банка (как вариант — капитализация банков государством или компаниями на сумму более двух процентов ВВП).

По словам Солнцева, кризис может остаться на уровне банков, так что простой человек его не заметит. С его точки зрения эффективными способами избавить систему от проблем было бы отложить повышение ключевой ставки и провести консолидацию бюджета, что стимулировало бы экономический рост.

Центробанк не согласился с прогнозом предстоящих проблем в секторе, подчеркнув, что оснований говорить о высоких рисках нет. В регуляторе напомнили о том, что в первом квартале финансовые организации показали хороший результат, а для покрытия потенциальных рисков у них имеется существенный запас капитала, в объеме выше десяти процентов от портфеля.

Накануне, 27 мая, Центробанк сообщил, что закредитованность россиян (соотношение платежей по кредитам к общим доходам россиян) в первом квартале выросла до исторического максимума в 11,9 процента.

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