Назван богатейший наследник России

Сын президента «Лукойла» Вагита Алекперова Юсуф назван самым богатым наследником в России по версии журнала Forbes. На его долю приходится 24 миллиарда долларов.

Юсуфу принадлежит 0,2 процента акций «Лукойла» стоимостью 115 миллионов долларов. Отец считает, что на роль преемника, который смог бы грамотно управлять компанией, Юсуф не подходит. У Алекперова-младшего имеется свой бизнес. В его холдинг «Экто», например, входит «Лукавто», дилер Mercedes-Benz.

На втором месте рейтинга оказались сын и дочь основного владельца «Новатэка» и «Сибура» Леонида Михельсона (по 12,5 миллиарда долларов на каждого), третье место занял сын основного акционера УГМК Искандера Махмудова (9,7 миллиарда долларов).

Новичком списка стали дети создателя соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павла Дурова. По состоянию на середину апреля, состояние Дурова-старшего оценивалось в 17,2 миллиарда долларов. Получается, что его дочь и сын могут унаследовать от бизнесмена по 8,6 миллиарда долларов.

В рейтинге бралось состояние миллиардера и делилось на всех признанных детей. Всего оценивалось 20 семей. На 15 апреля в России насчитывалось 123 миллиардера с общим состоянием в 610 миллиардов долларов.