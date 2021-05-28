Отоларинголог поддержал запрет ватных палочек в России

Многие россияне неправильно пользуются ватными палочками для ушей, и это может привести к травмированию слухового аппарата и барабанной перепонки. Об этом «Газете.Ru» сообщил отоларинголог высшей квалификации Алексей Кошелев, который поддержал идею правительства законодательно запретить использование пластиковых ватных палочек.

По его словам, ЛОР-врачи обычно не рекомендуют пациентам использовать такие средства для ушей. «Очень мало людей, которые умеют безопасно пользоваться ватными палочками, и это даже не вопрос образования. Вы не представляете, что, кроме ватных палочек, они туда засовывают: спички, карандаши, скрепки и все, что угодно», — сказал медик.

Он отметил, что гигиену ушной полости лучше проводить без специальных приспособлений, например, прочищать ушную раковину в душе пальцем без длинных ногтей. «Вообще уши чистить особенно не требуется, так как сера образуется в конце слухового прохода, и она сама вытекает из наружного уха», — добавил он, отметив, что раз в год можно ходить к отоларинологу на чистку ушей, если в них накопилась сера из-за наушников и беруш.

Ранее вице-премьер правительства Виктория Абрамченко рассказала, что в России планируется запретить использование пластиковых палочек, ватных палочек и одноразовой посуды. Соответствующие поправки в закон могут быть внесены на рассмотрение Госдумы этой осенью.