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МИД выразил решительный протест Киеву из-за провокаций у российского посольства

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Здание МИД РФ
Здание МИД РФ
Фото: Юрий Мартьянов / «Коммерсантъ»

МИД выразил решительный протест временному поверенному в делах Украины Василию Покотило из-за провокаций у российского посольства в Киеве. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.

Сообщается, что украинский дипломат был вызван на Смоленскую площадь в пятницу, 28 мая. В министерстве рассказали, что 26 мая возле здания российского диппредставительства в Киеве прошла акция представителей украинских националистических организаций. Участники заблокировали вход в посольство и озвучивали угрозы в адрес России и российского руководства.

В МИД назвали происшествие провокацией, обвинив Украину в нарушении Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года. «Потребовали от украинской стороны принять, наконец, меры по недопущению впредь подобных акций и обеспечить условия для нормальной работы российского дипломатического представительства, его безопасности и неприкосновенности», — говорится в заявлениях.

26 апреля Россия объявила сотрудника консульского отдела при посольстве Украины в Москве персоной нон грата. Это стало стало зеркальным ответом на действия Киева в отношении сотрудника российской дипмиссии, который был выслан из страны неделей ранее.

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