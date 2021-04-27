Украина вышлет российского консула в Одессе

Министерство иностранных дел Украины объявило российского консула в Одессе персоной нон грата и потребовало от него покинуть страну, сообщает РИА Новости.

Решение о высылке дипломата Киев принял в ответ на аналогичное решение Москвы в отношении сотрудника своего посольства. Министерство назвало пребывание российского консула на своей территории нежелательным. «Он должен покинуть территорию Украины до конца дня 30 апреля 2021 года», — говорится в сообщении МИД.

Россия объявила сотрудника консульского отдела при посольстве Украины в Москве персоной нон грата 26 апреля. Это стало стало зеркальным ответом на действия Киева в отношении сотрудника российской дипмиссии, который был выслан из страны неделей ранее.

Ему в свою очередь было предписано покинуть республику из-за решения России в отношении украинского консула Александра Сосонюка, задержанного ФСБ в Санкт-Петербурге при получении закрытой информации. Киев считает обвинения в незаконном сборе сведений голословными.