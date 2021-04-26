Мир
 
Последние новости
Лукашенко рассказал о мечтающих разделить Белоруссию
Jaguar пересек двойную сплошную и врезался в машину ДПС в Москве 
PlayStation 5 получит больше эксклюзивов
Опубликован график отключений горячей воды в Москве
Прокуратура признала незаконным снос памятника Дзержинскому на Лубянке
Магомедшарипова исключили из рейтинга UFC
Российские полицейские раскрыли убийство вора в законе Тенгиза Пицундского
Популярная актриса стала героиней мемов после премии «Оскар» из-за платья
Создателей шоу «Что было дальше?» уличили в нарушении закона
Новости партнеров
Прослушать новость

Россия объявила о высылке украинского дипломата

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Россия вышлет из страны сотрудника посольства Украины в Москве. Соответствующее заявление опубликовано на сайте российского МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что объявление украинского дипломата персоной нон грата стало ответом на аналогичные действия Киева в отношении сотрудника российской дипмиссии на Украине. Сотрудник украинского посольства должен покинуть Россию до конца дня 30 апреля.

Министерство сообщило украинской стороне, что в случае продолжения враждебных действий и высылки российских дипломатов Москва готова предпринять симметричные шаги в отношении украинских дипломатов.

Киев объявил о решении выслать старшего российского дипломата Евгения Черникова 19 апреля. Сотрудник российского посольства должен был покинуть территорию Украины до 22 апреля. Так Украина ответила на решение России выслать украинского консула Александра Сосонюка, задержанного ФСБ в Санкт-Петербурге при получении закрытой информации.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Украина вышлет российского дипломата из Киева
ФСБ раскрыла интересы задержанного украинского консула
Россия решила выслать задержанного украинского консула