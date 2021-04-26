Россия объявила о высылке украинского дипломата

Россия вышлет из страны сотрудника посольства Украины в Москве. Соответствующее заявление опубликовано на сайте российского МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что объявление украинского дипломата персоной нон грата стало ответом на аналогичные действия Киева в отношении сотрудника российской дипмиссии на Украине. Сотрудник украинского посольства должен покинуть Россию до конца дня 30 апреля.

Министерство сообщило украинской стороне, что в случае продолжения враждебных действий и высылки российских дипломатов Москва готова предпринять симметричные шаги в отношении украинских дипломатов.

Киев объявил о решении выслать старшего российского дипломата Евгения Черникова 19 апреля. Сотрудник российского посольства должен был покинуть территорию Украины до 22 апреля. Так Украина ответила на решение России выслать украинского консула Александра Сосонюка, задержанного ФСБ в Санкт-Петербурге при получении закрытой информации.