Раскрыта личность объявленного в России персоной нон грата украинского дипломата

Россия объявила сотрудника консульского отдела при посольстве Украины в Москве Сергея Дерезу персоной нон грата. Об этом сообщает в своем Telegram-аккаунте со ссылкой на украинские СМИ.

Ранее сообщалось, что Россия вышлет из страны сотрудника посольства Украины в Москве. В МИД России подчеркнули, что объявление украинского дипломата персоной нон грата стало ответом на аналогичные действия Киева в отношении сотрудника российской дипмиссии на Украине. Сотрудник украинского посольства должен покинуть Россию до конца дня 30 апреля.

Киев объявил о решении выслать старшего российского дипломата Евгения Черникова 19 апреля. Сотрудник российского посольства должен был покинуть территорию Украины до 22 апреля. Так Украина ответила на решение России выслать украинского консула Александра Сосонюка, задержанного ФСБ в Санкт-Петербурге при получении закрытой информации.