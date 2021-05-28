В России появится новая сеть дешевых магазинов

Компания «Спар Миддл Волга», которая по франшизе нидерландского ретейлера Spar развивает одноименную сеть в России, собирается открывать более дешевые магазины. Об этом со ссылкой на источник на рынке пишет «Коммерсантъ».

Дискаунтеры начнут выводить на рынок под брендом Smart, который уже используется для собственной торговой марки. По ней продается порядка 250 наименований продукции — продукты, товары для дома и другое.

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Компания уже начала поиск помещений в Москве и Московской области площадью 700 и 1000 квадратных метров соответственно. Под ее управлением в настоящее время находятся около 200 из 350 магазинов Spar в России. В «Спар Миддл Волга» и SPAR Russia B.V. (дочерняя компания Spar) информацию о новой сети не прокомментировали.

Как отмечается в материале, дискаунтеры — магазины с сокращенным ассортиментом и низкими ценами — остаются одним из самых динамично развивающихся форматов на российском розничном рынке. В сегмент уже вышли крупнейшие российские ретейлеры. X5 Retail Group развивает магазины «Чижик», «Магнит» — «Моя цена», а «Лента» — «365+».

Эксперты оценивают инвестиции в открытие двух пилотных дискаунтеров Smart и адаптацию собственных торговых марок в 50 миллионов рублей. Однако предупреждают, что главной проблемой региона остается нехватка площадей для запуска.

Собственники помещений не всегда адекватно оценивают возможности дискаунтера платить аренду, что снижает эффективность таких типов магазинов. Из-за этого крупные сети пока неоднозначно оценивают финансовый результат эксперимента. Однако крупнейший в сегменте игрок, сеть «Светофор», в 2020 году нарастил выручку на 38,8 процента.