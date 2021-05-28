Москвич пришел в церковь и выдавил себе глаза по велению «голосов»

Житель Москвы по велению «голосов» в голове пришел в церковь на севере столицы и выдавил себе глаза, пишет РЕН ТВ.

По данным телеканала, 40-летний москвич стоял на учете в психоневрологическом диспансере и принимал выписанные ему лекарства, но по какой-то причине они не помогали ему справиться со слуховыми галлюцинациями. Это привело к тому, что в какой-то момент мужчина подчинился «голосам».

Пострадавший остался жив. Одна из прохожих вызвала полицию и скорую помощь.

В октябре прошлого года 40-летняя мать из Новосибирска последовала приказу «голосов» в голове и утопила двухлетнюю дочь в ванне. В этот момент отец ребенка ненадолго выходил из квартиры. В течение нескольких лет россиянка посещала психиатра по поводу навязчивых мыслей и галлюцинаций. Она считала себя проводником потустороннего мира и говорила, что ее способности передались дочери, и ее надо спасти.