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В России за сутки выявили 9289 новых случаев коронавируса

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Фото: Андрей Сорокин / РИА Новости

В России за день выявлено 9289 новых случаев коронавируса в регионах. За все время эпидемии вирус обнаружен более чем у пяти миллионов жителей страны, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

9289
новых случаев COVID-19
выявлено в России за сутки

Больше всего заражений за сутки произошло в Москве — 3241 факт. В Санкт-Петербурге инфицировано еще 846 человек, в Подмосковье — 750 жителей. В Еврейской автономной области стало на одного пациента больше, как и в Ненецком и Чукотском округах.

За 24 часа в стране скончался 401 больной с COVID-19, еще 9250 человек поправились. Всего за период эпидемии умерли свыше 120 тысяч жителей России, 4,7 миллиона выздоровели.

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