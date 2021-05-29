Российские военные вертолеты заметили в Ливии

Российские вертолеты заметили в Ливии во время репетиции военного парада национальной армии в городе Бенгази. Видео публикует Telegram-канал «Военный обозреватель».

На видео военный вертолет Ми-24 ВВС Ливийской национальной армии пролетает в непосредственной близости над колонной танков и военных автомобилей.

Ливия владеет тремя вертолетам Ми-24. На 2018 год российский ударный вертолет был вторым по распространенности в мире после AH-64 Apache и первым по распространенности таковым с убирaемым шасси. В советское время Ми-24 часто выполняли перехваты нарушителей границы СССР. Ливия применяла Ми-24 в Чадско-ливийском конфликте с 1978 по 1987 год.

Ранее сообщалось, что российский боевой вертолет Ми-28НМ станет бомбардировщиком, так как получит возможность переносить до четырех дальнобойных крылатых ракет «изделие 305». Ракеты будут размещаться на точках внешней подвески, а максимальная дальность нового оружия составит 100 километров.