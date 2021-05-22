Россия начала испытания «Монолита»

В России начались испытания макетов высокоточной авиационной ракеты «Монолит», сообщил РИА Новости исполнительный директор Научно-производственного концерна «Техмаш» Александр Кочкин.

По его словам, разработка ракеты калибра 122 миллиметра «ведется в инициативном порядке». «В настоящее время проводится эскизно-техническое проектирование и стендовые испытания макетов с целью уточнения основных конструктивных и технических характеристик», — сказал руководитель.

Кочкин добавил, что в случае успеха тестов «с государственным заказчиком будет прорабатываться вопрос о постановке опытно-конструкторской работы, сроках ее проведения, источниках финансирования», однако, по его словам, говорить о сроках госиспытаний изделия пока рано.

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В декабре 2019 года генеральный директор «Техмаша» Владимир Лепин утверждал, что «Монолит» готов к проведению госиспытаний.

В октябре 2018 года он же в интервью «Звезде» заявил, что ракета «Монолит» является дальнейшим развитием «Бронебойщика», от которого отличается, в частности, калибром и дальностью применения.

«Бронебойщик» может взрываться перед преградой, при ударе о преграду, пробивать преграду и взрываться за преградой. С-8ОФП должна расширить семейство неуправляемых авиационных ракет С-8 калибра 80 миллиметров. Ракету должны получить самолеты Су-25 и вертолеты Ми-8.