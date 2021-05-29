Российского школьника насмерть придавила стена

Прокуратура в райцентре Татищево Саратовской области проводит проверку в связи с гибелью 11-летнего мальчика, который через лаз забрался в гараж, где на него обрушилась кирпичная стена. Об этом сообщает РИА Новости.

По предварительным данным, вечером 28 мая школьник через отверстие в стене залез в гараж, где на него упала кирпичная стена, насмерть придавив ребенка.

В пресс-службе прокуратуры региона сообщили, что мальчик рос в благополучной семье, которая на учете не состояла. В ходе проверочных мероприятий будут установлены все обстоятельства случившегося.

В январе на школьников из Крыма обрушилась бетонная плита. В результате один из подростков погиб. Трагедия произошла в поселке Орловка под Севастополем. Школьники находились на заброшенном недострое недалеко от жилых домов. В результате обрушения двое подростков получили травмы и были госпитализированы. Их 15-летний товарищ скончался на месте. Возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц, которая повлекла смерть несовершеннолетнего (часть 2 статьи 293 Уголовного кодекса России).