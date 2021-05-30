Греция продлила разрешение на въезд для россиян

Греция продлила разрешение на въезд в страну неограниченного числа россиян до 7 июня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на греческую официальную правительственную газету.

Для въезда в государство непривитым путешественникам необходимо иметь при себе отрицательный тест на COVID-19. Новое решение будет действовать с 31 мая до 7 июня.

Туристы, которым разрешен въезд в Грецию, могут использовать международные аэропорты страны, морские порты Патры, Игуменица и острова Керкира, а также контрольно-пропускные пункты на сухопутных границах в Промахонас и Орменио круглосуточно.

Ранее в мае сообщалось, что Греция с открытием для туризма будет принимать привитых от коронавируса российской вакциной «Спутник V» и китайским препаратом. По словам министра туризма Хариса Теохариса, Греция готова принимать иностранные вакцины, поскольку они «оказывают непосредственное влияние на туристические рынки».