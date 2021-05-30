Раскрыты подробности смерти бывшего главы украинской разведки в Египте

Раскрыты подробности смерти бывшего главы украинской разведки Виктора Гвоздя во время дайвинга в Египте. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Генеральную прокуратуру Арабской Республики.

По утверждению ведомства, очевидец видел, как во время дайвинга на глубине 40 метров «мужчина с высокой скоростью поднимается к поверхности воды». При этом на поверхности воды он был еще жив.

Несмотря на оказанную первую помощь, Гвоздь умер сразу после госпитализации. По утверждению медэкспертов, смерть наступила «в результате острого упадка сил вследствие резкого подъема на поверхность воды».

Погибший ранее получил международный сертификат, разрешающий ему погружения на глубину в 100 метров.

Виктор Гвоздь занимался дайвингом утром 28 мая вблизи города Дахаб. Он давно увлекался дайвингом и нырял во множестве мест по всему миру. Экс-глава Службы внешней разведки находился на отдыхе в Египте с женой. Он возглавлял СВР с февраля 2014 года по апрель 2016-го.