Бывший глава украинской разведки рассказал о возможностях России взять Киев

Бывший глава Службы внешней разведки (СВР) Украины Виктор Гвоздь рассказал о возможностях России взять Киев. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, у Вооруженных сил Украины тогда не было ни одной боеспособной части. «ПЗРК ставили, чтобы прикрыть парламент, потому что не знали, чем прикрыть Киев в то время. Четырнадцатый год, конец февраля», — сказал Гвоздь.

Если бы в Крыму началось кровопролитие, то российские военные имели возможность начать операцию, утверждает экс-глава СВР.

«Вдоль границы была развернута стотысячная группировка, только ждали, чтобы можно было перейти. И они бы маршем в то время, март месяц, дошли бы до Днепра», — добавил он.

В январе СВР Украины заявила о возможном вторжении России в Херсонскую область ради решения проблемы водоснабжения Крыма.