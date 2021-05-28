Бывший глава украинской разведки нырнул в море в Египте и умер

В Египте после погружения в море умер бывший глава Службы внешней разведки Украины Виктор Гвоздь, сообщает Obozrevatel.

Гвоздь занимался дайвингом утром 28 мая вблизи города Дахаб. Сообщается, что ему стало плохо во время погружения, и после нырка он не смог самостоятельно всплыть на поверхность. Спасатели нашли мужчину, провели на берегу сердечно-легочную реанимацию и доставили в больницу, но там Гвоздь скончался.

Отмечается, что погибший давно увлекался дайвингом и нырял во множестве мест по всему миру. Экс-глава Службы внешней разведки находился на отдыхе в Египте с женой. Он возглавлял СВР с февраля 2014 года по апрель 2016-го.