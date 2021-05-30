Участник «Последнего героя» поделился самым печальным открытием на проекте

Актер Денис Шведов, участвовавший в новом сезоне шоу «Последний герой», рассказал о самом печальном открытии, которое он сделал во время пребывания на необитаемом острове. Своими эмоциями после проекта он поделился в интервью для YouTube-канала «Георгий за кадром».

Шведов сказал, что понял всю сложность ситуации только на 2-3 неделе после попадания на остров.

«Первая проверка — это что ты спишь где придется, крысы там, песчаная блоха, жара лютая, ультрафиолет невероятный, жрать нечего, туалета нет, помыться негде. Но самое главное — это столкновение с людьми и столкновение с самим собой», — сказал бывший участник.

Одной из наиболее печальных вещей, которые актер понял в процессе съемок, стало неумение большинства «взрослых состоявшихся людей» общаться и взаимодействовать друг с другом.

«Просто говорить о себе, про себя. Говорить о своих чувствах», — пояснил Шведов. Он добавил, что не считает себя успешным в этом плане, но стремится к тому, чтобы стать лучше.

Ранее стало известно, что актер отверг ухаживания 25-летней модели Александры Маслаковой. Живя на одном острове с девушкой, Денис помог ей согреться, но в дальнейшем никак на нее не реагировал.