Суд оштрафовал пилота за демонстрацию гениталий во время управления самолетом

Федеральный суд штата Мэриленд (США) приговорил к одному году условно и штрафу пилота гражданской авиации Майкла Хаака за непристойное поведение во время управления самолетом. Решение опубликовано на сайте Минюста.

Судья установил, что в августе 2020 года Хаак, будучи командиром воздушного судна авиакомпании Southwest Airlines, во время исполнения своих обязанностей смотрел на ноутбуке порно, а затем обнажил свои гениталии и продемонстрировал их своей коллеге — второму пилоту.

Пилот согласился с предъявленным обвинением. Помимо условного срока ему предстоит выплатить пять тысяч долларов штрафа.

Ранее сообщалось, что Хаак уволился еще до того, как авиакомпании стало известно об инциденте. В авиакомпании заявили, что их «корпоративная культура построена на уважении к другим людям, и произошедшее событие несовместимо с поведением, которое требуется от сотрудников».