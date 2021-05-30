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В Европарламенте предложили вывесить фотографию Протасевича в аэропортах

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Давид Мария Сассоли
Фото: Reuters Pictures Archive

Председатель Европарламента Давид Мария Сассоли предложил вывесить в европейских аэропортах фотографию бывшего главного редактора оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, задержанного в Белоруссии. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам главы Европарламента, реакция Европы на посадку самолета в Минске была «сильной и решительной». Сассоли отметил, что Евросоюз будет и дальше уделять внимание этой ситуации, осуждая задержание Протасевича и требуя его освобождения.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании. Находившийся на борту создатель Telegram-канала NEXTA Протасевич был задержан вместе со своей девушкой Софьей Сапегой. В Белоруссии Протасевич обвиняют в создании экстремистского формирования и призывах к массовым беспорядкам после президентских выборов в августе 2020 года, а Сапегу — в разжигании вражды.

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